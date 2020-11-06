Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Зелёные зоны в центре Петербурга, которые 5 ноября закрывали из-за штормового ветра в целях безопасности, вновь открыты для горожан и гостей Северной столицы. Об этом сообщили 6 ноября в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Напомним, согласно штормовому предупреждению, порывы ветра вечером в четверг могли достигать 25 м/с, из-за угрозы наводнения была закрыта дамба в Финском заливе, которую открыли после ослабления ветра в ночь на пятницу.

«За время непогоды в дежурную службу комитета по благоустройству поступило одно сообщение об упавшем дереве. В Московском районе ствол рухнул на проезжую часть у дома 35 по улице Пилотов», — отметили в комитете. Упавшее дерево было оперативно убрано.

Помимо этого, на проспекте Ветеранов, 55/56, штормовой ветер повалил водоналивные ограждения, на Наличной улице, 55 — ограждения дорожных работ. Эти помехи также были устранены.

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