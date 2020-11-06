Архангельск, , 11:46 — REGNUM В Архангельской области из-за роста числа заболевших COVID-19 расширяют сеть инфекционных коек. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, с сегодняшнего дня в областном центре начал работать стационар, созданный на базе Первой горбольницы.

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"Всего в регионе уже развернуто 1968 инфекционных коек в 14 медицинских организациях региона. При этом, как отметили в областном минздраве, под инфекционные стационары перепрофилируются и непрофильные подразделения. Так, 110 коек развернуто в Архангельском госпитале для ветеранов войн», — сообщили в штабе.

Напомним, на прошлой неделе власти Архангельской области заявили о необходимости открытия госпиталя для больных COVID-19: коечный фонд уже исчерпан. Здание под него пока не нашли.