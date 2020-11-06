Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Бурятии продолжает оставаться напряжённой. Ежедневно здесь выявляют более двухсот новых случаев заражения коронавирусом. Между тем, по данным Роспотребнадзора, выхода на пик заболеваемости не стоит ожидать в ближайшее время.

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«На сегодня по прогнозам учёные и эпидемиологи говорят, сроки не ранее февраля. В нашей республике стабильно высокие показатели: не отмечается резкого скачка, но и не отмечается снижения, колеблются высокие показатели», — передаёт портал «Байкал-Daily» слова замглавы управления Роспотребнадзора по региону Елены Кузьминой.

По её словам, сегодня рано говорить о каких-либо тенденциях — стабилизации, снижения или повышения заболеваемости. Снижение произойдёт лишь после выхода на плато, то есть не ранее весны.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом, а всего за время эпидемии в регионе подтверждено почти 13 тыс. случаев. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 223 человека.

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