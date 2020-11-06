Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число жертв коронавирусной инфекции. За сутки, на 6 ноября, скончались трое пациентов, причиной смерти которых назван COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

Кроме того, зафиксирован летальный исход у трех человек, у которых выявлен коронавирус, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 424 человека. Еще 281 носитель коронавируса скончался от сопутствующих заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье установлен новый «рекорд» по числу носителей коронавируса