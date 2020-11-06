Тверь, , 11:40 — REGNUM В Тверской области за прошедшие сутки подтверждён 171 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 6 ноября в региональном оперативном штабе. Это на два случая больше, чем сутками ранее.

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За минувшие сутки выздоровевшими признаны 120 пациентов, скончались три человека с подтверждённым COVID-19.

Всего на 6 ноября подтверждено 10 547 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 6150 человек, умерли 338 пациентов.