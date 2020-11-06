Красноярск, , 11:40 — REGNUM По состоянию на 6 ноября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 28 279 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 317 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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В списке выздоровевших прибавилось 302 фамилии. Общее количество выздоровевших в регионе — 20 953 человека.

За сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 715.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 ноября в Красноярском крае было выявлено 312 носителей коронавируса, скончались семь пациентов с COVID-19.

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