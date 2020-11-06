Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина РФ, который не донёс в правоохранительные органы о знакомой женщине, отправившейся в Сирию воевать на стороне международных террористов.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Шамиля Гаджиева обвиняют по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»), ему грозит до одного года лишения свободы.

По данным следствия, в период 2014—2020 годов Гаджиев, точно зная, что гражданка Мухамбетова покинула Российскую Федерацию и находится на территории Сирийской Арабской Республики, где вступила в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не обратился в органы власти РФ и не сообщил о преступной деятельности Мухамбетовой.

«В результате преступных действий Гаджиева органы власти Российской Федерации <…> были ограничены в возможности своевременно пресечь террористическую деятельность Мухамбетовой на территории дружественного государства», — отметили в суде.

К производству уголовное дело пока не принято.

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