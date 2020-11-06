Псков, , 11:44 — REGNUM В Псковской области при высоком ежесуточном показателе выявленных зараженных отмечается замедление динамики роста числа новых заболевших. Об этом 6 ноября заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

За прошедшее сутки в Псковской области было выявлено 127 новых инфицированных лиц, что на девять случаев больше, чем было зафиксировано сутками ранее.

По его словам, в регионе зарегистрировано два новых очага — на предприятии ГК «Кабош» выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, на производственном отделении «Северные электросети» в городе Пскове — 12 случаев.

«Необходимые противовирусные меры приняты, Роспотребнадзор внимательно отрабатывает каждый случай», — отметил Ведерников.

В остальных активных очагах новых случаев не зарегистрировано.

Добавим, по данным регионального оперативного штаба, в Псковской области с начала пандемии выявлено 8646 инфицированных, из которых 4744 выздоровели, 70 умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области выявили 118 новых инфицированных коронавирусом