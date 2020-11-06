Псков, 6 ноября 2020, 11:44 — REGNUM В Псковской области при высоком ежесуточном показателе выявленных зараженных отмечается замедление динамики роста числа новых заболевших. Об этом 6 ноября заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
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За прошедшее сутки в Псковской области было выявлено 127 новых инфицированных лиц, что на девять случаев больше, чем было зафиксировано сутками ранее.
По его словам, в регионе зарегистрировано два новых очага — на предприятии ГК «Кабош» выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, на производственном отделении «Северные электросети» в городе Пскове — 12 случаев.
«Необходимые противовирусные меры приняты, Роспотребнадзор внимательно отрабатывает каждый случай», — отметил Ведерников.
В остальных активных очагах новых случаев не зарегистрировано.
Добавим, по данным регионального оперативного штаба, в Псковской области с начала пандемии выявлено 8646 инфицированных, из которых 4744 выздоровели, 70 умерли.
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