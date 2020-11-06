Пермь, , 11:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 ноября, выявлено 182 случая заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 шестеро детей и 176 взрослых: 73 мужчины, 103 женщины, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Новый суточный показатель выявляемых случаев заражения в регионе является максимальным с начала пандемии. Напомним, на 5 ноября за сутки выявили 180 носителей коронавируса.

На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,06 (на 5 ноября — 1,05).

С конца марта в Прикамье зафиксировано 14 588 носителей SARS-CoV-2. Скончались 705 человек, у которых выявлен коронавирус. От COVID-19 оправились 9626 пациентов, в том числе 126 — за последние сутки. Продолжают лечение в больницах 1836 человек, из них 130 — подключены к аппаратам ИВЛ.

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