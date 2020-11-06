Кострома, , 11:35 — REGNUM К 2023 году в Костромской области на 2% сократится доля бедного населения, число безработных снизится до 2,2 тысяч человек, а зарплата будет расти на 5−6% в год. Такой прогноз социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сделал департамент экономического развития региона.

Чиновники подготовили два варианта прогноза — консервативный и базовый. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учётом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной социально — экономической ситуации, затяжном восстановлении мировой и российской экономики.

По наиболее вероятному варианту развития событий в 2021 — 2023 годах рост реальных располагаемых денежных доходов населения составит 0,7%-2,4%. При этом, доля бедного населения к 2023 году уменьшится до 10,8% с 12,6% в 2020 году. Этому, по мнению чиновников, будет способствовать социальная поддержка и преференции многодетным семьям и семьям с детьми.

Ситуацию с трудовыми ресурсами власти рассматривают только в базовом варианте. По нему на конец 2020 года численность зарегистрированных безработных составит 8,6 тысячи человек. В 2023 году этот показатель сократится до 2,2 тысяч человек. По мнению составителей прогноза, в указанном периоде должен возобновиться рост номинальной заработной платы. Темпы роста зарплат составят от 5,3% до 6,5% в год относительно уровня 2020 года.

«Улучшению ситуации на рынке труда будет способствовать отмена ранее введенных ограничений, восстановление предпринимательской активности, а в прогнозном периоде до 2023 года — создание новых рабочих мест, в том числе в результате реализации на территории области инвестиционных проектов. Также поддержку рынку труда региону в 2021—2023 годах окажет привлечение в Костромскую область иностранных работников», — говорится в документе.

Рынок труда в предстоящие годы будет развиваться в условиях «демографических ограничений» — снижения рождаемости, смертности и миграции населения. Так, по худшему варианту в 2021 году Костромской регион будет располагать 311,6 тысячами граждан трудоспособного возраста, в 2022 году цифра снизится до 309,5 тысяч, в 2023 показатель должен вырасти до 310,3 тысяч человек. Как отмечают чиновники, смягчить дефицит рабочей силы в области отчасти поможет «изменение возрастной границы выхода на пенсию» — повышение пенсионного возраста.

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