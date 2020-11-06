Пенза, , 11:44 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 6 ноября подтвердилась у 16 266 человек, за сутки заболели еще 175 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 173 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 11 713 человек, за сутки — 150 пациентов. 196 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории всех муниципальных образований Пензенской области организованы ежедневные рейды по соблюдению масочного режима на объектах транспортной инфраструктуры и в общественном транспорте. За отсутствие лицевой маски нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.

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