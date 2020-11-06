Каспийск, Дагестан, , 11:31 — REGNUM В Дагестане расследовано уголовное дело о взятке в отношении двоих сотрудников Каспийского медицинского колледжа. В коррупционном преступлении обвиняют заместителя директора и помощника руководителя образовательного учреждения, сообщили 6 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Одного из них обвиняют в покушении на мошенничество, другого — в пособничестве в этом преступлении. Следствие становило, что в августе 2020 помощник директора колледжа за взятку в размере 40 тыс. рублей обещал помочь местной жительнице в устройстве на учебу её дочери.

Заместитель директора колледжа при этих незаконных действиях оказывала помощь злоумышленнику. Теперь им обоим предстоит отвечать за свои действия в Каспийском городском суде.

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