Рязань, , 11:30 — REGNUM Ещё 101 носитель коронавируса выявлен в Рязанской области 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением 84 пациента, скончался один человек.

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В лечебных учреждениях находятся 453 пациента с подтверждённым коронавирусом, в том числе 11 детей. В тяжёлом состоянии 46 человек, из которых 28 на ИВЛ. В целом в регионе подтверждено 11 тыс. 333 случая заражения инфекцией, выздоровели 8135 человек.

По данным федерального штаба за сутки скончался один пациент, всего от осложнений, вызванных инфекцией, умерли 66 рязанцев.