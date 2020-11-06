Биробиджан, , 11:29 — REGNUM В Еврейской автономной области почти все школы приступят к учёбе в очной форме с 9 ноября с соблюдением мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Дистанционно будут обучаться школьники с пятого по одиннадцатый класс в школе №3 имени Героя Советского Союза Ю.В.Тварковского в Облучье. Это связано с тем, что большая часть учителей находится на карантине — некоторые из-за контактов с носителями коронавируса, другие сами болеют. Младшие классы этой школы с 9 ноября приступят к учёбе в традиционной форме.

Власти региона предупредили, что в случае роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в отдельных классах они будут переводиться на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, власти семи районов Приморья приняли решение о продлении осенних каникул в школах. Учёба начнётся 16 ноября в школах Арсеньева, Артёма, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска и Октябрьского округа.