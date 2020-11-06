Душанбе, , 11:27 — REGNUM Авиационные власти Таджикистана выдали российской авиакомпании «ЮТэйр» разрешение на выполнение полетов в города республики, сообщает 6 ноября агентство «Авеста».

Авиакомпания планирует выполнить четыре чартерных рейса по двум маршрутам: Душанбе — Москва и Ходжент — Сургут. Билеты могут приобрести граждане России и лица, имеющие основания для въезда.

Рейсы будут запущены 7, 14, 21 и 28 ноября. Всем пассажирам необходимо будет предъявить справку об отсутствии коронавируса. Самолет по маршруту Ходжент — Сурут запустят по мере формирования списка пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Уральские авиалинии» панирует направить таджикистанской стороне запрос на выполнение авиарейсов в города республики.

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