Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 282 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 6 ноября 2020 года, за минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (126 носителей), Алапаевска, Армёмовского, Артинского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Для сравнения, 5 ноября сообщалось о 287 носителях коронавируса. Всего в регионе подтверждено 37 895 случаев заражения вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в горздраве Екатеринбурга ранее заявили о беспрецедентных нагрузках, выпавших на систему здравоохранения.

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