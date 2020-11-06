Оренбургский район, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM В Оренбуржье прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела по факту продажи 1,2 кг ртути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что в августе 2019 года неизвестный гражданин продал жителю Оренбургского района две емкости с ядовитым веществом. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, хотя имелись признаки преступления.

Прокуратура района признала постановление незаконным и необоснованным. В результате правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ»).