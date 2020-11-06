Москва, , 11:21 — REGNUM За сутки в Москве выявили 6253 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщили в столичном оперштабе.

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Данный показатель является максимальным с мая 2020 года. Он на 998 случаев превышает результат предыдущих суток, когда тесты подтвердили заражение 5255 человек.

Всего в Москве за время пандемии выявили почти 457 тыс. случаев заражения.