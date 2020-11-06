Волгоград, , 11:22 — REGNUM В Волгоградской области 6 ноября подтвердили 215 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше показателя предыдущих суток. Скончались два человека.

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В волгоградских стационарах находятся 6420 взрослых и 41 ребёнок, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 2304 пациента. Общее количество выявленных носителей инфекции в регионе достигло 21 тыс. 601. За сутки завершили лечение 360 человек, всего выздоровели 19 тыс. 072 волгоградца.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в Волгоградской области зафиксировано 225 смертельных случаев у пациентов с коронавирусом.