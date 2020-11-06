Ставрополь, , 11:15 — REGNUM В Ставропольском крае попалась на мошенничестве жительница села Калиновского. Пенсионерка в течение восьми лет незаконно получала пенсию и другие выплаты и нанесла ущерб государству на сумму свыше 700 тыс. рублей, сообщили в главном управлении МВД по краю.

Как установлено в ходе следствия, 61-летняя селянка решила оформить досрочную пенсию и предоставила документы с липовыми данными о своей работе в одном из сельхозпредприятий села Александровского.

Факт мошенничества установили сотрудники полиции. Гражданка не стала отпираться, признав свою вину и стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат.

Напомним, факты мошенничества с выплатами и пенсиями выявлялись на Ставрополье и ранее. так в начале 2020 года попался на обмане Пенсионного фонда житель краевой столицы, который представился инвалидом и более десяти лет получал не положенные ему пенсию и льготы на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.

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