Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Известный стример Dr DisRespect (Гай Бэйм) объяснил, почему он не играет в новую игру Black Ops Cold War популярной серии Call of Duty. Об этом 6 ноября сообщил портал Game Rant.

Во время очередного игрового стрима Dr DisRespect посетовал, что он не получил код от Activision, который позволил бы ему участвовать в тестировании Black Ops Cold War. Он выразил сожаление по этому поводу и заявил, что уверен в том, что издательская компания больше не желает сотрудничать с ним из-за инцидента, связанного с блокировкой его Twitch-аккаунта.

Напомним, 27 июня 2020 года стало известно, что Twitch навсегда заблокировал учётную запись Dr DisRespect. До сих пор точно не известно, из-за чего администрация платформы решила пойти на такой шаг. Кроме того, стример сообщил что руководство сервиса Discord также исключило его из списка своих партнёров.

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