Москва, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 378 человек. Об этом 6 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Zdravalt.ru

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"Зафиксировано 378 летальных исходов», — говорится в информации.

Этот показатель близок к мрачному рекорду 4 ноября, когда от коронавирусной инфекции умерли 389 человек.

Всего в России за время пандемии умерли 29 887 человек.