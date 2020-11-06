Рязань, , 11:13 — REGNUM Посещать торгово-развлекательные центры без родителей запрещено учащимся в Рязанской области. Ограничение действует во время продленных осенних каникул, соответствующие постановления внесены в распоряжение губернатора Рязанской области.

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В пресс-службе мэрии Рязани уточнили, с 5 по 15 ноября школьникам запрещено находиться «в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или иных законных представителей».

Как сообщало ИА REGNUM, власти продлили каникулы, чтобы оградить детей от возможных заражений инфекциями и успели выздороветь педагоги — на больничных находятся более 600 преподавателей.

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