Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Казахстан и Китай договорились о сохранении экосистем трансграничных водных объектов. Об этом 6 ноября заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев на правительственном часе в Сенате.

Он отметил, что основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие соглашения по разделению приграничных рек. «Переговоры с КНР очень сложные», — сказал министр.

По его словам, Казахстан является первой и единственной страной, с которой Китай ведет переговоры по разделению трансграничных рек. Мирзагалиев добавил, что КНР не была заинтересована в сохранении экосистемы рек, но стороны пришли к договоренности по этому вопросу.

Ранее Магзум Мирзагалиев заявил, что до 2023 года в Казахстане планируется построить 39 новых водохранилищ.

Читайте также: В Казахстане построят 39 новых водохранилищ