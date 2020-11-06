Оренбург, , 11:11 — REGNUM Глава управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Дина Байгелова в эфире программы «Обратная связь» ОРТ-Планета извинилась перед оренбуржцами за «долгоиграющий» ремонт дорог в городе. Чиновница призналась, что не довольна той ситуацией, которая сейчас наблюдается в муниципалитете на двух улицах — Комсомольской и Туркестанской.

По словам Байгеловой, в основных контрактах срок исполнения указан до 1 ноября. На момент заключения договоров была уверенность, что подрядчик исполнит обязательства до этого времени. Однако основной срок исполнения всех контрактов — до 31 декабря.

«Хотелось бы у всех попросить прощения за наш «долгоиграющий» ремонт. Но мы делаем все возможное», — сказала она и добавила, что на следующий год мэрия учтет опыт 2020 года. Так, уже начались проектные работы, ведется диалог с сетевыми организациями.

Начальник городского управления строительства и дорожного хозяйства обратила внимание на то, что 2020 год выдался трудным. Масштабный ремонт дорог пришелся на то время, когда разразилась пандемия. Кроме того, сетевые организации вели крупные работы. Проектировщики включились в работу, когда уже были заключены контракты на благоустройство.

Диана Байгелова подчеркнула, что 90% работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены. «Я думаю, мы в этом году ремонт закончим в плане дорожного полотна и часть работ по благоустройству тротуаров и освещению некоторых улиц. Часть тротуаров придётся законсервировать, потому что понимаем, что не успеем», — сказала она.

Напомним, сроки сдачи ряда дорог в Оренбурге сорваны. На помощь основному подрядчику пришлось бросить дополнительные силы других организаций и перейти на круглосуточный ремонт дорог.

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