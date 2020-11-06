Смоленск, , 11:10 — REGNUM Власти Смоленской области окажут материальную помощь родным погибших при пожаре в Ельнинском районе, об этом 6 ноября заявил губернатор Алексей Островский, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Произошедшая трагедия и особенно гибель детей никого не может оставить равнодушным. Смоляне всем сердцем сопереживают такой невосполнимой потере и глубоко скорбят вместе с родными и близкими погибших. Региональные власти не оставят их один на один с бедой. Поддержим, поможем пережить горе насколько это возможно», — сказал губернатор.

Глава региона дал поручение руководителям профильных органов исполнительной власти оказать материальную помощь родственникам погибших. Также он поручил начальнику департамента по социальному развитию Елене Романовой оперативно выехать в Ельню, чтобы детально разобраться в ситуации и на месте решать все возникающие вопросы. К месту происшествия направлен психолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 ноября при пожаре в частном жилом доме в Ельне погибли семь человек — пять детей, старшему из которых было 11 лет, и двое взрослых, мать и бабушка детей. Отец детей получил ожоги и госпитализирован. СК возбудил уголовное дело.

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