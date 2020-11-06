Москва, , 11:08 — REGNUM Генеральный директор ФосАгро, член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев провел первое заседание Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции в качестве председателя. До этого, с первых дней работы Совета, созданного еще в марте он был его сопредседателем, возглавлял Совет президент РСПП Александр Шохин. Заседание состоялось во вторник, 3 ноября, в режиме «конференц-колл».

"Андрей Гурьев действительно очень много сделал для того, чтобы на своих предприятиях, на уровне отраслевой ассоциации и на уровне РСПП поднять работу по противодействию коронавирусной инфекции на высочайший уровень и активно взаимодействовал с Роспотребнадзором, Минздравом, правительством РФ, — отметил в начале заседания Президент РСПП Александр Шохин. — В этой связи, Бюро Правления РСПП поддержало мое предложение, чтобы он возглавил Совет. Надеемся, что для усиления координации действий между Координационным советом Правительства РФ, Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и нашим Советом Андрей Гурьев будет участвовать в их заседаниях».

«Важная задача для Совета сейчас — проводить мониторинг ситуации с распространением вируса как на крупных региональных предприятиях, так и на уровне федеральных округов, регионов и муниципальных образований. В том числе с этой целью было принято решение включить в состав Совета председателей Координационных советов отделений РСПП в федеральных округах», — сказал Александр Шохин.

По оценке Андрея Гурьева, по сравнению с весенним этапом пандемии, нынешний отрезок является «более сложным», вирус распространяется быстрее и осложняется сезонными респираторными заболеваниями. Тем не менее, он заверил, что у членов Совета «есть полная уверенность в преодолении трудностей».

«Мы продумываем выходы из этой ситуации, понимая, что это будет новая реальность со значительно более высокими требованиями к безопасности, новыми стандартами в этой области, которые станут новой нормой, — отметил Андрей Гурьев. — Вирус с нами, он мутирует, и это надо учитывать. И особенно поэтому мы не имеем права расслабляться».

«Мы сохраним все лучшие традиции работы Совета, например, регулярные встречи с Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, чтобы в режиме диалога искать решения в условиях нового осеннего обострения ситуации», — сказал Андрей Гурьев.

В своем выступлении заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев рассказал, что в стране активно идет прививочная кампания — от гриппа планируется привить не менее 88 млн человек (60% от этого показателя уже выполнено, закончить вакцинацию планируется в ноябре). В РФ налажено производство препарата «Спутник V» — первой запатентованной и зарегистрированной в стране вакцины от коронавируса, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«В первую очередь будет проводиться вакцинация людей из групп риска, — пояснил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. — Массовая вакцинация, по моему мнению, это начало 2021 года».

Замминистра сообщил, что в стране развернуто более 230 тыс. коек для зараженных коронавирусом, заполнены они на 80%.

«На сегодняшний день ситуация напряженная, сложная, но достаточно стабильная», — заключил Олег Гриднев.

Заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал подробности создания «Спутника V».

«По безопасности вакцина показала хороший профиль — не было выявлено ни одного серьезного побочного явления, — сообщил специалист. — На основе этого регулятор принял решение о том, что вакцина является безопасной. Вакцина также показала высокую иммуногенность. У всех испытуемых были обнаружены антитела уже через 21 день».

Заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова сообщила о производстве вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». До конца года будет выпущено до 50 000 доз вакцины, основная часть будет использоваться в дальнейших клинических исследованиях.

«С февраля по плану, который представлен производителем Правительству, производство вакцины расширится до 100 000 доз в месяц, — рассказала Альбина Мельникова. — До конца следующего года должно быть произведено около 1 млн доз на нужды населения».

По словам Мельниковой, в октябре в сравнении с августом среди работников торговли уровень заболеваемости вырос в 1,7 раз, в транспортной сфере — в два раза, среди работников образования — в 4,5 раза.

Специалист напомнила о важности соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции на предприятиях: обеспечении необходимых режимов влажности и температуры; контроле температуры персонала, проведении мероприятий по иммунизации от гриппа, обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты, усилении дезинфекции и уходе на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет. Комплекс этих мер позволяет сдерживать распространение коронавирусной инфекции без введения локдауна.

«Если мы будем соблюдать все те мероприятия, которые заложены в методических рекомендациях и санитарных правилах, нам все-таки удастся победить эту инфекцию, во всяком случае, ее приостановить, — заверила Альбина Мельникова. — А перспектива иммунизации позволит создать иммунную прослойку, которая позволит перенести эту инфекцию из разряда пандемических в разряд сезонных».

Практикой принятия декларации самоконтроля среди предпринимателей и функционирования ситуационных центров по мониторингу эпидемиологической ситуации на предприятиях поделился член Правления РСПП, председатель Совета директоров АО «Р-Фарм» Алексей Репик.

По его мнению, есть основания полагать, что необходимости вновь «закрывать» российскую экономику не возникнет, но для этого всем нам нужно проявлять сознательность, солидарность и совместную ответственность.

Председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов в своем выступлении рассказал участникам мероприятия о ситуации и мерах противодействия коронавирусной инфекции в рамках медицинского страхования.

О текущей эпидемиологической ситуации в регионах рассказали первый заместитель председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе Сергей Григорьев, член Правления РСПП, председатель Координационного совета отделений РСПП в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Гурьянов, член Правления РСПП, сопредседатель Координационного совета отделений РСПП в Южном федеральном округе Павел Лебедев, член Правления РСПП, председатель Союза работодателей Хабаровского края, заместитель председателя — исполнительный директор Координационного совета отделений РСПП в ДФО Сергей Смоленцев.

«Надеюсь, что экспертиза нашего Совета значительно усилится, — сказал в заключение Андрей Гурьев. — У меня есть определенный оптимизм по поводу того, что мы сегодня разговариваем на одном языке. Для нас очень важно выстроить правильные взаимоотношения с Роспотребнадзором и Минздравом. Думаю, что Совет будет работать в ключе тех острых вопросов, которые звучали сегодня. Дальнейшая координация и взаимодействие между бизнесом и объединением будет выстроено, здесь нужно использовать по максимуму наши возможные контакты и совместные усилия».

Подводя итоги заседания, Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов подчеркнул, что работа Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции будет продолжена с учетом прозвучавших предложений, которые будут обобщены и направлены для рассмотрения в органы исполнительной власти.

«Сегодня вопросы возникали и экономического характера, и чисто организационные. Повестка была насыщенная, было интересно, полезно. Я думаю, мы перейдем к еще большей конкретике в принятии решений по нивелированию сложившейся ситуации», — отметил Виктор Черепов.

Читайте ранее в этом сюжете: ФосАгро отметила лучших студентов Менделеевского конкурса

Читайте развитие сюжета: Ксавье Роле подчеркнул исключительный профессионализм менеджмента ФосАгро