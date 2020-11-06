Москва, , 11:06 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 20 582 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Данный показатель является абсолютным максимумом за время пандемии. Это на 1178 случаев больше, чем сутками ранее, когда тесты подтвердили заражение 19 404 человек.

Регионами-лидерами являются Москва (6253 новых случая), Санкт-Петербург (1171) и Подмосковье (605).

Всего в России за время пандемии выявили 1 733 440 случаев заражения.