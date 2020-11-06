Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM В Петербурге за последние сутки удвоилась смертность пациентов от COVID-19. Об этом сообщает 6 ноября федеральный оперативный штаб.

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За минувшие сутки летальный исход болезни подтвердили в 54 случаях. Это более чем вдвое превышает показатель в 26 смертей, о котором власти рапортовали днем ранее.

Всего за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 в Петербурге погибли 4078 человек. Это второй показатель смертности среди регионов РФ, после Москвы, где к 5 ноября скончались 7140 человек.

Добавим, в России за истекшие сутки зафиксировали 378 летальных случаев COVID-19 за сутки. Общее число погибших достигло 29 887 человек.

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