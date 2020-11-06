Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Ленинградской области продолжает фиксироваться суточный рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было выявлено еще 165 новых инфицированных, что на четыре случая больше, чем было отмечено сутками ранее. Об этом 6 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в Ленобласти выявлено 12 357 зараженных, из них 7154 выздоровели, в том числе 110 — за прошедшие сутки. Еще 117 человек умерли.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба в Ленобласти развернуто 1847 коек, из которых, по данным на вечер 5 ноября, 722 свободны, в том числе 240 реанимационных. За прошедшее сутки в областные больницы были госпитализированы 20 пациентов с признаками COVID-19 и 53 заболевших внебольничной пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за увеличившегося роста числа зараженных региональные власти ввели дополнительные ограничения согласно которым, на территории Ленобласти запрещены спортивные мероприятия, за исключением соревнований, но и они могут проводиться с учетом ряда ограничений. Также жителям достигших возраста 65+ предписано оставаться дома, а детям до 14 лет запрещено посещать одним ТЦ и ТРК.

Кроме того, в Ленобласти вновь вводятся ограничения для проведения свадебных и торжественных церемоний, которые могут посещать не более 18 человек. Плановую медпомощь в «красной» и «желтой» зонах также теперь будут оказывать только в экстренном случае. А в МФЦ в этих зонах можно будет получить без предварительной записи только ряд социально-значимых услуг.

Параллельно с вводом ограничений региональные власти планируют закупить автомобили для участковых терапевтов и привлечь ординаторов к удаленной работе с коронавирусными пациентами, находящимися на амбулаторном лечении.

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