Краснодар, 6 ноября 2020, 11:01 — REGNUM В Краснодарском крае возобновляется работа круглосуточной горячей линии, по телефону которой можно будет сообщить о нарушениях, замеченных в магазинах, ночных клубах, в ресторанах, сообщили в пресс-службе администрации края 6 ноября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»
О нарушениях требований санитарной безопасности, установленных Роспотребнадзором, работающих после полуночи кафе, барах и клубах можно сообщить по номеру телефона
Как пояснил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мониторинговые группы за семь месяцев работы обследовали более 150 тыс. объектов на предмет солюдения эпидемиологических требований, нарушения выявлены в 20,5 тыс. объектах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае увеличивается число рейдов по контролю за исполнением установленных противокоронавирусных мер. Нарушителям грозят жесткие меры, вплоть до приостановки деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани обещают жёсткие меры бизнесу, игнорирующему антиковидные меры