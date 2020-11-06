Краснодар, , 11:01 — REGNUM В Краснодарском крае возобновляется работа круглосуточной горячей линии, по телефону которой можно будет сообщить о нарушениях, замеченных в магазинах, ночных клубах, в ресторанах, сообщили в пресс-службе администрации края 6 ноября.

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О нарушениях требований санитарной безопасности, установленных Роспотребнадзором, работающих после полуночи кафе, барах и клубах можно сообщить по номеру телефона +7 (938) 501-45-45 . Горячая линия работает круглосуточно.

Как пояснил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мониторинговые группы за семь месяцев работы обследовали более 150 тыс. объектов на предмет солюдения эпидемиологических требований, нарушения выявлены в 20,5 тыс. объектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае увеличивается число рейдов по контролю за исполнением установленных противокоронавирусных мер. Нарушителям грозят жесткие меры, вплоть до приостановки деятельности.

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