Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Петербурге продолжают ставить рекорды по суточным случаям заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба от 6 ноября, за последние сутки в городе вирус нашли у 1171 человека.

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Это самый высокий показатель за время пандемии, на 78 случаев больше, чем днем ранее, и на 37% выше, чем неделю назад.

В целом в Северной столице за время пандемии вирус обнаружили у 67 434 жителей. Выздоровели от COVID-19 за этот же период 41 533 человека, включая 563 человек за последние сутки.

Добавим, в России за сутки также поставили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом — 20 582 человека в 85 регионах. Общее число зараженных достигло 1 733 440.

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Напомним, с 9 ноября в Петербурге ужесточают ограничения в связи с пандемией, закрывают фуд-корты, запрещают большие свадьбы и другие массовые мероприятия.

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