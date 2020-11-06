Джакарта, , 10:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что по состоянию на 6 ноября 2020 года коронавирус обнаружен у 1774 граждан Индонезии, находящихся за границей, сообщает Kompas.

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Известно, что за последние 24 часа подтвердили 18 новых случаев заражения SARS-CoV-2 у граждан Индонезии в трёх странах. В Тунисе выявлен первый гражданин Индонезии, у которого подтвердили COVID-19.

«Коронавирус обнаружен у граждан Индонезии в Кувейте, Тунисе и Иордании», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Согласно данным министерства, 155 граждан Индонезии скончались от коронавируса за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Джакарты заявили, что в настоящее время двум кинотеатрам Cinepolis и CGV разрешили принимать посетителей при условии, что залы будут заполнены лишь на 50%.

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