Абакан, , 10:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 160 человек, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в республиканском правительстве.

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Всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрировано 7877 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели ещё 80 пациентов. Общее количество выздоровевших в Хакасии — 5612 человек.

Получают лечение 2147 человек, в том числе к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 ноября в Хакасии коронавирус выявили у 158 человек. За весь период в республике скончались 77 пациентов с COVID-19.

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