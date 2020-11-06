Тюмень, , 10:56 — REGNUM Школы Тюменской области с 9 по 21 ноября частично переходят на дистанционное обучение. Об этом 6 ноября заявил замгубернатора региона Алексей Райдер.

Ученики с 1-го по 5-й класс включительно 9 ноября продолжат обучение в обычном очном режиме, с 6-го по 11-й класс на две недели переводятся на дистанционное обучение.

Учреждения дополнительного образования также переходят на удалённый режим работы с детьми.

Андрей Райдер отметил, что находящиеся на дистанционном обучении школьники из малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды получат сухие пайки.