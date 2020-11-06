Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Нынешняя нагрузка на поликлиники Екатеринбурга является беспрецедентной, заявил глава горздрава Денис Демидов местным СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», Демидов уточнил, что ситуация усложняется случаями заболевания COVID-19 у врачей. Часть медработников находятся на больничном, а остающиеся на постах врачи сталкиваются с увеличением нагрузки.

«Все сотрудники работают на износ, практически на 200−300%», — сказал руководитель.

Кроме того, впервые жители так массово обращаются за медицинской помощью, добавил Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в скорой помощи Екатеринбурга призвали не путать службу скорой с кол-центром.

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