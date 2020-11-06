Магнитогорск, Челябинская область, , 10:55 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудник исправительной колонии №8 подозревается в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, преступление было совершено в августе-сентябре. Якобы сотрудник учреждения получил 20 тыс. рублей от представителя заключённого. А затем осуждённому было передано девять сотовых телефонов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении сотруднику колонии обвинения.