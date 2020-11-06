Москва, , 11:00 — REGNUM Количество нарушений в сфере размещения летних кафе в 2020 году сократилось примерно на треть. Об этом 6 ноября сообщается на сайте Государственной инспекции по недвижимости Москвы.

Всего за период с 16 июня по 1 ноября сотрудники ведомства провели более трех тысяч проверок. По итогам контрольных мероприятия было выявлено 131 нарушение по организации и эксплуатации летних кафе и веранд, включенных в городскую схему размещения. Таким образом за год этот показатель сократился на 35%.

При этом в сообщении указано, что несмотря на действовавшие в городе ограничения, количество веранд и летних кафе в 2020 году осталось на уровне предыдущего года.

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