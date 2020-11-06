Уфа, , 10:56 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе в коронавирусом в Башкирии готовит решение о полной самоизоляции граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом 6 ноября сообщил заместитель председателя государственного собрания региона Рустем Ахмадинуров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, соответствующее решение готовится из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, а также в связи с рекомендациями Роспотребнадзора и сведениями Минздрава о более тяжёлом протекании COVID-19 у вышеназванных категорий граждан.

Ахмадинуров отметил, что решение может вступить в силу уже со следующей недели. При этом чиновники намерены ввести днем «счастливые часы», в которые можно будет сходить в аптеку и магазин.

Он также отметил, что, скорее всего, оставаться дома придется как минимум до конца ноября.

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