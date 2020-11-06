Москва, 6 ноября 2020, 10:52 — REGNUM По итогам заочного этапа 1000 студентов из 66 регионов страны стали финалистами Российской национальной премии «Студент года — 2020» — совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Жюри премии оценивало портфолио участников, основу которого составили их достижения за 2018−2020 годах, а также творческую видеопрезентацию.
На финале эксперты будут просматривать конкурсные выступления из специально оборудованной студии в Москве в режиме телемоста с 55 региональными площадками.
Что касается новых заданий, то в номинации «Интеллект года» участников ждёт конкурс в формате «научного слэма», который предполагает представление собственных научных исследований в форме доступного широкой публике научно-популярного обзора. В номинациях «Спортсмен года» и «Профессионал года» участники проведут интерактивные мастер-классы по направлениям своей деятельности. В виде дебатов пройдут испытания в номинациях «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года» и «Староста года». Участники номинации «Студенческое медиа года» представят на суд жюри «журналистское расследование» по заданной тематике.
В этом году премия «Студент года» проходит в рамках Плана основных мероприятий Минобрнауки России по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы. Обязательным испытанием для всех участников индивидуальных номинаций станет тест на знание истории Великой Отечественной войны.
Экспертами финала премии в 2020 выступят более 60 выдающихся общественных деятелей, деятелей науки, культуры и медиасферы. Среди них ведущий новостей на Первом канале Максим Шарафутдинов, Олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира по легкой атлетике Татьяна Лебедева, вице-президент Федерации компьютерного спорта России Артём Винокуров, российский актер театра и кино Владислав Канопка и другие.