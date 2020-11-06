Минск, 6 ноября 2020, 10:51 — REGNUM Запуск производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обсудили главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко. Об этом сообщили на странице белорусского правительства в Facebook.
5 ноября во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах. Собеседники обменялись информацией о клинических испытаниях вакцины «Спутник V». Мишустин и Головченко договорились продолжить переговоры на эту тему.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк заявил, что в республике ведется подготовка площадки для производства российской вакцины против коронавируса.
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