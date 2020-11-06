Париж, , 11:01 — REGNUM Глава Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил в четверг, 5 ноября, в ходе пресс-конференции, что в стране «насчитывается наибольшее количество заражений коронавирусом в Европе» с начала пандемии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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Саломон подтвердил, что с начала 2020 года во Франции коронавирусом «заразились 1,6 миллиона человек», в то время как на всем Европейском континенте этот показатель «составляет 8 миллионов».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 58 046 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего за время пандемии во Франции умерли 39 037 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

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