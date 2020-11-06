Гавана, , 10:55 — REGNUM Вакцинацию всего населения Кубы от новой коронавирусной инфекции собираются провести в 2021 году власти данной страны. Об этом 6 ноября сообщил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес на своей странице в соцсети Twitter.

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«Куба к концу этого года будет располагать 4 вакцинами-кандидатами от COVID-19 на этапе клинических испытаний, вакцинация всего населения будет проведена в 2021 году», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что, несмотря на усиление блокады острова со стороны США, «гуманистический характер кубинской науки» способствует преодолению препятствий и спасению жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в конце октября кубинское надзорное ведомство одобрило проведение первой фазы клинических испытаний дял второй в стране вакцины от SARS-CoV-2 — Soberana 02.