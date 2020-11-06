Сухум, , 10:52 — REGNUM Распространенная в соцсетях и СМИ информация о якобы имевшей место в Абхазии попытке изнасилования девушки-врача из России не соответствует действительности. Об этом 6 ноября, как передает ТАСС, сообщил посол РФ в Сухуме Алексей Двинянин на брифинге.

«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму», — сказал Двинянин

Он добавил, что инцидент оперативно разрешился.

Стоит отметить, что ранее на основании сообщения одного из телеграм-каналов в СМИ и соцсетях стала распространятся информация, будто девушку из группы врачей, прибывших в Абхазию из Екатеринбурга для помощи местным медикам, якобы пытался изнасиловать чиновник районной администрации.

В российском посольстве отреагировали на это пообещали разобраться.