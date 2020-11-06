Астрахань, , 10:46 — REGNUM Жителям Астраханской области старше 65 лет разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе. Соответствующие изменения в постановление правительства региона «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внёс губернатор Игорь Бабушкин 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Решение было принято в связи с поступлением многочисленных просьб от астраханцев старше 65 лет не вводить для пожилых людей полную самоизоляцию.

В текст постановления внесены изменения, в соответствии с которыми пожилым гражданам разрешается совершать прогулки и заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе.

По данным на 5 ноября в Астраханской области зарегистрировано 10 326 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 239 выздоровели, 181 человек умер.