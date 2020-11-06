Редвуд-Сити, США, , 10:45 — REGNUM Electronic Arts (EA) назвала сроки релиза новой игры популярной серии Battlefield. Об этом 6 ноября сообщил портал DSOGaming.

Компания сообщила, что игра выйдет в какие-то из праздников 2021 года. EA добавила, что она планирует представить проект будущей весной, и что уже получила первые результаты предварительного тестирования. Разработчики отметили, что отзывы об игре «очень положительные».

Издание отметило, что новая часть Battlefield наверняка будет разрабатываться на основе «движка» Frostbite Engine. По имеющейся информации, она не выйдет на консолях старого поколения.

Напомним, релиз последней игры серии — Battlefield V состоялся 20 ноября 2018 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия шутера имеет оценку 81 балл (из 100 возможных), версия для PlayStation 4 — 73 балла, а версия для Xbox One — 78 баллов.

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