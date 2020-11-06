Брянск, , 10:49 — REGNUM 160 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 6 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались четыре человека.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 13 тыс. 768 положительных тестов. Всего лаборатории провели 245 тыс. 825 исследований, в том числе 1715 за прошедшие сутки. Завершили лечение выздоровлением 10 тыс. 169 человек, из которых 108 — выписаны за сутки.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. В целом от осложнений на фоне коронавируса в регионе скончались 74 пациента.