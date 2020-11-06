Ставрополь, , 10:43 — REGNUM В Ставропольском крае раскрыто преступление в сфере строительства жилья. Преступная группа в составе десяти человек сумела обмануть 147 участников долевого строительства на сумму 333 млн рублей. В настоящее время дело направлено для рассмотрения в суд, сообщили 6 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

На скамье подсудимых окажутся организатор и шесть участников преступной схемы. Двое из них находятся в СИЗО, еще двое — под домашним арестом, трое — под подпиской о невыезде. Дела в отношении еще троих участников мошенничества уже находятся на рассмотрении в суде.

Как было установлено в ходе следствия, фигуранты дела в период с 2017 по 2019 год ввели в заблуждение около полутора сотни граждан, рассказывая им о том, что сами якобы являются подрядчиками и представителями одного из крупных застройщиков Ставрополья. Злоумышленники предлагали потерпевшим квартиры по стоимости ниже той, что предлагали застройщики.

После получения согласия от покупателей липового жилья мошенники оформляли договоры на участие в долевом строительстве на себя, своих родственников и знакомых и получали денежные средства за якобы приобретаемые гражданами квартиры, распоряжаясь ими в своих целях.

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