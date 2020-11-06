Курган, , 10:39 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждёны 91 новый случай заражения коронавирусом. Из них 52 выявлены в Кургане, сообщает 6 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 87 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 6 ноября выявлено 6435 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 6 ноября от коронавируса излечились 4952 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.