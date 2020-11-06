Уфа, , 10:44 — REGNUM Подросток случайно упал с крыши девятиэтажного дома в Уфе. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели получили информацию о несчастном случае по ул. Малая Лесозаводская вечером 5 ноября.

Прибыв на место происшествия, они установили, что упал подросток 2006 года рождения. Несовершеннолетнего срочно доставили в больницу.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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